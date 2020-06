LA POLIZIA DI STATO IN ZONA GAD

Visite: 19





Proseguono sempre più serrati, da ormai tre mesi, dalla mattina alla sera, servizi, continuativi e fissi, di ordine e sicurezza pubblica disposti dal Sig. Prefetto e pianificati dal Questore, nell’area cittadina “ GAD” considerata più sensibile a fenomeni criminali legati in particolare, allo spaccio di sostanze stupefacenti, all’immigrazione clandestina e reati in genere, attraverso l’impiego di personale dipendente, di una aliquota del Reparto Mobile e della Polizia Municipale, con i seguenti risultati:

118 persone identificate risultate regolari.

47 veicoli controllati

39 esercizi commerciali regolari

1 espulsione

1 emessi

Nel pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato fermava un cittadino extracomunitario di nazionalità nigeriana di anni 35, e alla richiesta di esibire il permesso di soggiorno e altro documento di identità, dichiarava di non averli , pertanto veniva accompagnato in Questura per la sua esatta identificazione.

Dal foto-segnalamento, risultava privo del regolare permesso di soggiorno in quanto non rinnovato per mancanza dei requisiti necessari per la permanenza in Italia e quindi si procedeva all’emissione e notifica del provvedimento di espulsione e ordine del Questore di allontanarsi dal territorio nazionale.

Sempre nel pomeriggio veniva rintracciato un cittadino nigeriano di 30 anni, regolarmente soggiornante in altra provincia italiana, che stante, i precedenti di polizia per numerosi reati contro la persona emersi a suo carico, veniva munito di Foglio di Via Obbligatorio da parte del Questore di Ferrara con divieto di rientro nel Comune per un periodo di tre anni.

