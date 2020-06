ODONTOIATRIA: Si riparte da lunedì 8 giugno

Visite: 68

da lunedì 8 giugno verrà ripresa l’attività ordinaria dell’Unità Operativa di Odontoiatria Provinciale su tutti gli ambulatori del territorio: presso le Case della Salute di Ferrara, Copparo, Bondeno, Portomaggiore, Comacchio, e nei Poliambulatori annessi agli Ospedali di Cento e di Lagosanto.

Verranno erogate tutte le tipologie di prestazioni per i pazienti che presentino i necessari requisiti di Vulnerabilità sociale (reddito) o sanitaria (patologie che favoriscono le patologie del cavo orale o ne complichino il trattamento), con le precauzioni e le cautele necessarie per evitare la possibile diffusione dell’infezione da COVID 19 tra i pazienti e gli operatori.

Nei mesi di chiusura dell’attività ordinaria ambulatoriale, l’Azienda ha proseguito e completato il lavoro di informatizzazione delle agende di prenotazione, realizzando così un ulteriore efficientamento del servizio grazie alla creazione di una rete informatica che snellirà i tempi di attesa per l’erogazione dei trattamenti. Si sta provvedendo a fissare nuovi appuntamenti per recuperare le visite che erano state sospese nei mesi scorsi e che si riusciranno ad effettuare entro il prossimo mese di luglio.

Infine, sono stati aumentati i posti disponibili per le visite odontoiatriche urgenti per tutti i cittadini (quasi una cinquantina sull’intero territorio), che, però, dovranno essere prenotate con prescrizione medica di visita urgente (codice U). Per motivi di sicurezza non sarà più possibile accedere direttamente ai servizi ambulatoriali senza prenotazione.

