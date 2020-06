E’ NATA LA ‘PROLOCO DEL GAMBERO’

Visite: 16

Si è riunito ieri il direttivo della neo costituita Pro Loco del Gambero di Cento, atto formale che sancisce, di fatto, il battesimo ufficiale della nuova associazione di promozione sociale.

Angelo Rausa, già Vicepresidente di un’associazione no profit da otto anni, organizzatore di eventi, padre di due figli e residente a Cento dal 1963, è stato eletto Presidente. Per i prossimi quattro anni sarà affiancato dal Vicepresidente Marco Cevolani, il quale avrà anche il ruolo provvisorio di Segretario e di responsabile dell’Ufficio Stampa. Del direttivo faranno parte Roberto Tira come Tesoriere, Giancarlo Alberghini in qualità di responsabile della Sicurezza per l’Organizzazione Eventi, Davide Nugnes che avrà il compito di curare le Pubbliche Relazioni con i giovani del territorio, Giulia Alberghini a capo dell’Area Sport e Andrea Mazzanti rivestirà il ruolo di social web manager e gestione privacy.

“Sono molto orgoglioso di guidare un Consiglio Direttivo che ha, nei ruoli ricoperti da ciascuno dei consiglieri – afferma il neo presidente Rausa – la mission della nostra associazione, che desidera puntare non solo sugli eventi culturali, come riportato dalla stampa nei giorni scorsi – tiene a precisare – ma anche sugli eventi sportivi e soprattutto nel coinvolgimento dei giovani. Naturalmente sarà fondamentale l’apporto di tutti i soci e soprattutto dei nuovi soci che magari vorranno unirsi a noi. Presto ci riuniremo – conclude – per stilare un primo piano programmatico di eventi da organizzare sul territorio.”

A breve il Presidente Rausa chiederà un incontro con il Sindaco per presentare le proposte di eventi che la Pro Loco del Gambero di Cento ha intenzione di promuovere.