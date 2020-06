FERRARA: Controlli sui ‘riders’, nessuna violazione sul ‘COVID-19’

Visite: 16

Il Nucleo Ispettorato del Lavoro (N.I.L.) dei Carabinieri di Ferrara, su delega d’indagine in ambito nazionale emessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, nella serata dello scorso 29 maggio, contemporaneamente ed unitamente ai vari N.I.L. ed ai militari dei Comandi Provinciali di tutto il territorio nazionale, ha dato luogo ad operazioni di identificazione ed audizione dei fattorini per le consegne alimentari (riders) incaricati dalle piattaforme UBER EATS – GLOVO – DELIVEROO – JUST EAT. Nello specifico i fattorini identificati nell’occasione sono stati: 19 per DELIVEROO, 7 per JUST-EAT, 4 per GLOVO e nessuno per UBER EATS. Il N.I.L. di Milano, incaricato dalla Procura mandante a sviluppare le indagini relative, ha quindi ricevuto i numerosi verbali di dichiarazioni acquisiti dai Nuclei di tutto il territorio nazionale e, quindi, ne elaborerà il contenuto e riferirà direttamente all’Autorità Giudiziaria competente. Il Nucleo di Ferrara, unitamente ai militari del locale Comando Compagnia Carabinieri, ha raccolto 30 dichiarazioni dal suddetto personale, per lo più operante nelle zone centrali del capoluogo estense. Nel corso delle operazioni non sono state riscontrate nell’immediatezza violazioni alla normativa sul “covid-19”, né violazioni al Codice della Strada per inefficienza dei mezzi utilizzati (tutte biciclette), nessuna sanzione amministrativa è stata elevata perché derivante dall’irregolare impiego dei fattorini. Ulteriori verifiche saranno di competenza del Nucleo di Milano.

