AMOLA (Bo): 4 MORTI IN UN FRONTALE

Una bambina italiana di soli nove anni e tre ventenni tunisini, due fratelli gemelli e un cugino, sono le vittime del tremendo schianto avvenuto sabato sera tra San Giovanni in Persiceto e Crevalcore. L’incidente ha avuto sulla strada provinciale 568, nella frazione crevalcorese di Amola, poco prima delle 22, si sono scontrate frontalmente due auto. A causa del violento scontro, sono morte le tre persone a bordo di una Peugeot 106, guidata da un ragazzo tunisino di 20 anni, con a bordo il fratello del conducente ed un cugino – Yosri e Yasser Souaaieh e Ben Belgacem Nadhem -, che per cause da accertare ha invaso la corsia opposta, scontrandosi con una Bmw condotta da un 51enne di Crevalcore, rimasto ferito in maniera molto grave e trasportato all’ospedale Maggiore di Bologna. Non ce l’ha fatta la piccola che era in macchina con lui, Jessica Galantino. E un altro uomo di 69 anni, seduto ad un tavolino all’esterno di un bar, sulla via, è rimasto ferito seriamente da alcuni frammenti che lo hanno colpito, ed è stato portato anch’egli al Maggiore di Bologna. Fonte La Nuova Ferrara

