PIEVE DI CENTO: Picchia la moglie, arrestato

I Carabinieri della Stazione di Pieve di Cento hanno arrestato B.F., trentanovenne, per aver picchiato la moglie con un pugno alla nuca durante l’ennesima lite domestica. Alla vista dei militari, il soggetto è andato su tutte le furie, ingiuriando la donna con frasi gravissime.

L’uomo, già gravato da precedenti di polizia per reati contro la persona e in materia di droga, è stato riportato alla calma dai Carabinieri che lo hanno ammanettato e tradotto in caserma, mentre la donna, quarantunenne moldava, è stata trasportata al Pronto Soccorso e medicata alla testa con una prognosi di quattro giorni. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il trentanovenne è stato tradotto in carcere.

Fonte: Comando Carabinieri Provincia di Bologna

