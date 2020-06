L’EDITORIALE: Di Giuliano Monari, ‘migliori o peggiori?

Visite: 50

Di Giuliano Monari – Dovevamo uscirne migliorati, diversi, più coscienti, attenti, empatici … ma: Appena riaperte le ‘danze’ dopo la chiusura forzata (sulla cui utilità e modalità ne avrei da dire) ecco che, miracolosamente, riappare la tragica realtà. Traffico sempre più caotico, sprezzo del pericolo, disattenzione, cellulare perennemente in mano durante la guida, distrazioni di ogni genere e … morti e feriti sulle strade. Di colpa ne hanno anche le strade, certo, però gli utenti della strada ce la mettono tutta per rendere la circolazione sempre più pericolosa. E le cronache, quelle nere, si ritornano a riempire di lutti, feriti, sofferenze. Non abbiamo imparato nulla. Nulla. Anzi, aggravati da quella fastidiosa quanto inutile mascherina alla guida, siamo ancora più nervosi, disattenti. Lasciate ogni speranza, o voi che entrate .. declamava Dante … qui, la speranza in un mondo migliore, è svanita all’uscita dal ‘Tutto Chiuso’.