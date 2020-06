Il Prefetto Michele Campanaro riceve il Colonnello Vincenzo Tucci Comandante del 6° Reggimento Logistico di Supporto Generale dell’Esercito

Visite: 48





Nella mattinata odierna, il Prefetto Michele Campanaro ha ricevuto, a Palazzo don Giulio d’Este, in visita di cortesia il Colonnello Vincenzo Tucci, Comandante del 6° Reggimento Logistico di Supporto Generale dell’Esercito, di stanza a Budrio (BO), che è a capo del Raggruppamento “Strade Sicure” per l’Emilia Romagna, un contingente di militari che in alcune città della regione – tra cui Ferrara, dove dal 2017 sono impiegate 12 unità – supporta ed integra l’attività delle Forze dell’ordine nei servizi di controllo del territorio.

Dal 12 giugno prossimo, il comando del Raggruppamento passerà al 121° Reggimento artiglieria controaerei “Ravenna”, di stanza a Bologna, diretto dal Colonnello Roberto Gabrielli.

“Formulo al Colonnello Tucci un sentito ringraziamento per la proficua collaborazione offerta dal 6° Reggimento Logistico al servizio della comunità ferrarese. L’attività dei suoi uomini è stata molto apprezzata, sia sul versante del contrasto alla criminalità in alcune aree particolarmente esposte della Città, quanto per il ruolo svolto dagli stessi militari nei giorni più complessi dei controlli per strada per il rispetto delle misure di contenimento della pandemia da COVID-19”.

