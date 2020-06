LIONS CENTO: Nuova donazione a favore del Plattis

Visite: 53

L’ 8 giugno la Governatrice del Distretto LIONS Md108 Tb signora Maria Giovanna Gibertoni, accompagnata dal Presidente del Lions Club di Cento Cazzola e dal Tesoriere della associazione umanitaria centese Martin, si è recata presso le Case di Riposo Plattis e Cavalieri per una nuova donazione.

Alle donazioni di materiali già attuata nei mesi scorsi dal Lions Club Cento la Governatrice Lions ha dato seguito con la donazione di mascherine FTP2, in uso al personale sanitario delle case di riposo.

Negli incontri con la direttrice della Casa di Riposo Plattis, signora Claudia Mazzucca, e con la Presidente del Pensionato Cavalieri signora Liliana Gilli, è stata riconfermata la volontà dei Lions di supportare il personale ed i ricoverati delle strutture centesi in questo difficile momento di emergenza sanitaria.

La Governatrice Giovanna Gibertoni proveniva da Trecenta, dove aveva consegnato un respiratore polmonare donato dal Distretto Lions 108TB al locale nosocomio.

