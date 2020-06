CENTO: Teatro, “si riparte” con la Rassegna Estiva

Visite: 95

Sarà presentata giovedì prossimo 18 giugno alle ore 16, al Centro Pandurera e ai soli Organi di Informazione nel rispetto degli adempimenti anticovid 19, la Rassegna Estiva “Cento Notti d’Estate …concerti, cinema e teatro al chiaro di luna…” del Borgatti. Dopo lo stop forzato da pandemia si riparte dunque con un ricco calendario di eventi all’aperto, in piena sicurezza, per godere di un’estate di musica e tanto altro.

