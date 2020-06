Sostenere la proposta del cons. reg.Fabbri per azzerare tempistiche per permessi intrattenimenti musicali – l’intervento di Ascom a Comacchio

Visite: 15

“Siamo ormai alla metà di giugno e davvero dobbiamo lavorare presto e bene se non vogliamo giocarci l’intera stagione balneare – è il commento di Gianfranco Vitali presidente della delegazione Ascom Confcommercio di Comacchio -. In questo senso mi sento di sostenere la proposta interrogazione del consigliere regionale Marco Fabbri rivolta al governatore Bonaccini per ridurre o meglio azzerare le tempistiche per i permessi per lo svolgimento di musica da ascolto nei locali; l’attesa di 30/40 giorni comporterebbe un’evidente ritardo nella possibilità di avviare le attività a fronte di una domanda della clientela già presente e imminente. Dopo quasi tre mesi di lockdown, le persone hanno voglia di uscire, di divertirsi in modo sano e sicuro. Non possiamo trasformare la costa in un dormitorio. Dobbiamo dare consistenza alla nostra offerta: oltre al mare ed alla spiaggia è necessario intervenire sul fronte delle serate. Credo sarebbe sufficiente – se vogliamo davvero rispondere a questa legittima voglia di intrattenimento – la possibilità semplicemente di comunicare agli enti preposti la realizzazione in sicurezza degli eventi. Gli operatori sono pronti e questi eventi sono fondamentali per dare appeal ai nostri Lidi. Non possiamo perdere neanche un minuto” conclude Vitali.

