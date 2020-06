Allerta temporali da mezzanotte: Le precipitazioni più intense nel corso della seconda parte della giornata di sabato

Visite: 142

La Protezione civile dell’Emilia-Romagna ha emanato oggi, 12 giugno, una allerta gialla per temporali che riguarda anche la provincia di Ferrara.

L’allerta ha validità di 24 ore e corre dalla mezzanotte di oggi a quella di domani.

Nel corso della seconda parte della giornata di sabato 13 giugno si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco che interesseranno in un primo tempo il settore centro-occidentale, più diffusi ed intensi sul crinale appenninico e sulla pianura settentrionale, per poi interessare dal tardo pomeriggio-sera anche il restante territorio della regione.

