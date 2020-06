CENTO: I soliti balordi … danneggiata la Sala da Tè

Visite: 909

Di Giuliano Monari – Una serata di primavera post-chiusura da COVID-19 e l’esuberanza, quando non la maleducazione di alcuni balordi desiderosi di sprigionare la loro energia, ed ecco il risultato: in una via Guercino piena di gente come non se ne vedeva da anni la sera, qualcuno ha pensato bene di danneggiare le fioriere di fronte alla Sala da Tè. Un atto di vandalismo gratuito e stupido che ha indignato e ferito chi, con tanto amore e dedizione, ha dedicato tempo e passione a rendere veramente carino il dehor dell’esercizio.

