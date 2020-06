FERRARA: Denunciato un mitomane, al 112 “ho ucciso Alan Fabbri Sindaco di Ferrara”

Visite: 162

Nel corso del pomeriggio di oggi i Carabinieri di Ferrara hanno individuato, e deferito in stato di libertà alla locale procura della repubblica, un uomo ferrarese di 51 anni per il reato di “procurato allarme presso l’autorità”. L’uomo intorno alle 22 di ieri telefonicamente avvertiva la Centrale Operativa dei Carabinieri di Ferrara, qualificandosi con un falso nome, di aver ucciso il Sindaco di Ferrara. Ovviamente è fortunatamente gli immediati accertamenti permettevano di appurare la falsità della dichiarazione. Gli accertamenti odierni permettevano l’identificazione del mitomane, che risulta avere problemi di natura psichiatrica e che già nelle date degli scorsi 6 ed 11 giugno aveva fatto simili telefonate.

