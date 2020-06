LIDO DEGLI ESTENSI: Danneggiano auto in sosta, identificati due giovani

Visite: 243

Intorno alla mezzanotte i Carabinieri di Lido Estensi nel transitare di fronte al locale “Meridiana” venivano avvicinati da un ragazzo che li informava in merito ad alcuni danneggiamenti di autovetture lì parcheggiate e forniva la descrizione dell’autore. Questi veniva immediatamente cercato e rintracciato tra viale Raffaello e viale Etruschi. Alla vista dei militari il giovane lanciava per terra un coltello (poi risultato essere lungo 21,5 cm e sequestrato) e si dava alla fuga ma veniva subito bloccato. Durante le fasi di identificazione il giovane veniva raggiunto da un amico che tentava di sottrarlo al controllo. Entrambi venivano quindi condotti in caserma (uno è risultato minorenne e l’altro appena maggiorenne) e deferiti in stato di libertà alle Procure di Ferrara e dei minorenni di Bologna, per i reati di resistenza a Pubblico Ufficiale e porto di oggetti atti ad offendere

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.

Clicca su questo link

per effettuare una donazione, grazie! https://www.gofundme.com/f/sostieni-areacentese-giornale-online-di-cento