PORTOMAGGIORE: Arrestato un uomo destinatario di provvedimento di arresto per estradizione

Visite: 72

Nel pomeriggio di oggi i Carabinieri di Portomaggiore rintracciavano e traevano in arresto F.A. cittadino moldavo classe 1979. L’uomo veniva fermato a bordo della propria autovettura in località Migliarino e, a seguito di interrogazione alla banca dati risultava destinatario di un provvedimento di arresto provvisorio per estradizione emesso dalle autorità moldave a seguito della condanna ad otto anni e mezzo di reclusione per una serie di truffe commesse nel paese di origine tra il 2011 ed il 2014 per un totale di alcune migliaia di euro. L’arrestato è stato quindi condotto nel carcere di Ferrara

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.

Clicca su questo link

per effettuare una donazione, grazie! https://www.gofundme.com/f/sostieni-areacentese-giornale-online-di-cento