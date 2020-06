Poggio Renatico: Arrestato un 60enne, pluripregiudicato

Visite: 147

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Poggio Renatico hanno arrestato il cittadino italiano F.S., 60enne, pluripregiudicato, in esecuzione di Ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa lo stesso giorno dal G.I.P. del Tribunale di Venezia.

L’uomo, attualmente sottoposto alla misura della detenzione domiciliare in Poggio Renatico, già affiliato alla “mafia del brenta”, è stato raggiunto dalla detta misura restrittiva poiché ritenuto co-autore, insieme ad altri soggetti destinatari di più grave misura cautelare custoditale, di plurime condotte di trasporto, spedizione, commercio e cessione di sostanze stupefacenti di vario tipo poste in essere nelle province di Padova e Reggio Calabria, nonché nello stato della Colombia, tra giugno e settembre 2012.

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.

Clicca su questo link

per effettuare una donazione, grazie! https://www.gofundme.com/f/sostieni-areacentese-giornale-online-di-cento