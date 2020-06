RIPRESA POST COVID-19 | CARICENTO: EROGATI 11 MILIONI DI EURO ALLE IMPRESE, Il Direttore Geneale Damiano: “Già liquidate il 60% delle richieste di finanziamento entro i 25 mila euro”

Visite: 70



La Cassa di Risparmio di Cento comunica che stanno ancora proseguendo a velocità sostenuta le erogazioni dei finanziamenti agli imprenditori che hanno fatto richiesta di liquidità entro i 25 mila euro.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono già stati erogati più di 11 milioni di euro e procede velocemente la gestione delle pratiche pervenute – ad oggi 922 – agli uffici dedicati della Cassa. Il taglio medio dei finanziamenti liquidati sinora si aggira intorno ai 20 mila euro.

“ Nonostante i primi timidi segnali di ripresa a seguito della riapertura delle imprese, il tessuto economico locale continua a necessitare di un supporto veloce da parte della Cassa – ha dichiarato il Direttore Generale, Ivan Damiano – Abbiamo già liquidato oltre il 60% delle pratiche di finanziamento pervenute negli ultimi mesi. La nostra priorità rimane garantire erogazioni rapide, così da alleggerire gli imprenditori che hanno il diritto di concentrarsi solo sulle strategie di ripartenza ”

Lato moratorie per la sospensione delle rate su mutui e prestiti personali, è stata presentata richiesta di sospensione per un totale di 256 milioni di euro di debiti residui. Su un totale di 1980 richieste, 536 sono state presentate da privati, mentre le restanti da enti locali, associazioni, imprese, lavoratori autonomi e liberi professionisti.

Infine, grazie al protocollo sottoscritto con la Regione Emilia-Romagna, Caricento ha anticipato la cassa integrazione per 174 clienti, più del 75% delle richieste pervenute.

