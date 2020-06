COS’E’ IL GIORNALISMO LIBERO E DI QUALITA’?

Visite: 47

“A diciassette anni fui assunta come cronista in un quotidiano di Firenze. E a diciannove o giù di lì fui licenziata in tronco per aver respinto il principio dell’orrenda parola “Pennivendolo”. Eh, si. Mi avevano ingiunto di scrivere un pezzo bugiardo su un comizio d’un famoso leader nei riguardi del quale, bada bene, nutrivo profonda antipatia anzi avversione. (Togliatti). Pezzo che, bada bene, non dovevo firmare. Scandalizzata dissi che le bugie io non le scrivevo, e il direttore (un democristiano grasso e borioso) rispose che i giornalisti erano pennivendoli tenuti a scrivere le cose per cui venivan pagati. “Non si sputa nel piatto in cui si mangia”. Replicai che in quel piatto poteva mangiarci lui, che prima di diventare una pennivendola sarei morta di fame, e subito mi licenziò. La Laurea in Medicina non la presi anche per questo. Ossia perchè mi trovai senza lo stipendio necessario a pagare le tasse dell’ Università.No, nessuno è mai riuscito a farmi scrivere una riga per soldi. Tutto ciò che ho scritto nella mia vita non ha mai avuto a che fare con i soldi”. Oriana Fallaci

Molto, moltissimo meno di Lei, ma ho gli stessi principi

Giuliano Monari

