CENTO, GALLERIA MAESTRI DEL LAVORO: Le rimostranze di una cittadina

E’ una lettera indirizzata al sindaco di Cento quella che, attraverso un post su Facebook, una cittadina esterna le sue rimostranze. “Al signor sindaco Fabrizio Toselli – scrive -, io sottoscritta voglio denunciare un fatto. Abito in Galleria Maestri del Lavoro e oltre a sobbarcarmi le spese condominiali mi devo sobbarcare le spese di luce, pulizia, di tutta la galleria. Questa galleria è completamente abbandonata. Di sera bivaccano ragazzi e ragazze ubriache che lasciano di tutto per terra, da bottiglie a cartacce, mozziconi di sigarette ecc. Visto che le spese di pulizia le paghiamo noi inquilini io trovo ingiusto dover pagare per la maleducazione degli altri. Visto e considerato che qui sotto passa di tutto – annuncia – , lei dovrebbe dichiarare la galleria suolo pubblico e non privato perché privato non lo è. Distinti Saluti …. Una situazione che anche noi come redazione abbiamo ben presente stante le numerose segnalazioni che, negli anni, ci sono giunte al riguardo. Ecco perchè abbiamo deciso di fare ‘nostra’ la lettera e di darle visibilità attraverso il nostro giornale. Nella speranza che si trovi una qualche soluzione, almeno per rendere quel luogo centralissimo più accogliente.

