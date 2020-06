‘Filare Legami. Incursione poetica in spazi aperti’

Visite: 22

Filamenti Urbani, progetto di teatro e Cittadinanza ideato dall’Associazione Raku e finanziato nell’ambito del Bando Cultura 2019/2020 dell’Assessorato alla Cultura Comune di Cento, chiude la prima fase del suo percorso con una performance teatrale ‘Filare Legami, Incursione poetica per spazi aperti’ che si terrà in Piazza Guercino sabato 20 Giugno alle ore 18..

Il lavoro che viene presentato è nato da una forte collaborazione con i cittadini e con ilServizio per l’Integrazione Socio Sanitaria del Comune di Cento. Debutteranno, infatti, unendosi al gruppo di Filamenti Urbani per la performance di sabato, sette ragazzi del Progetto “Piani Alternativi”, residenti nel territorio distrettuale che hanno svolto dallo scorso aprile 2020 ad oggi incontri settimanali da remoto condotti da Luca Dal Pozzo, insieme a Ilaria Bovina educatrice e referente del Servizio ‘Fragilità‘ e alla psicologa del Servizio Alice Bragagni.

Sarà “un’incursione poetica” perché Tanto è stato arricchente e emozionante lavorare in un anno così particolare con chi ha deciso di regalare Poesia ai cittadini di Cento.

“Abbiamo voluto con questa performance cittadina, condividere con la cittadinanza il lavoro svolto durante questi mesi. Da settembre ad oggi abbiamo visto il nostro lavoro cambiare e anche noi ci siamo interrogati su come potersi incontrare in lontananza e da questi pensieri è stata ideata la performance con i cittadini” ci dice Luca Dal Pozzo Direttore Artistico di Filamenti Urbani. L’atteso Festival del Teatro e delle Arti è solo rimandato al 2021!!

