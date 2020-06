Jolanda di Savoia: grave incidente sul lavoro, ferito un 48enne elitrasportato al Maggiore di Bologna

Visite: 132

Alle ore 11:30 odierne, in Jolanda di Savoia (Fe), militari locale stazione intervenivano in via mare nr. 22, a seguito di infortunio domestico in terreno agricolo di Cappellini Michele, 48enne del luogo, operaio, in quanto lo stesso, mentre stava eseguendo dei lavori di aratura a bordo del proprio trattore agricolo, a causa del ribaltamento del mezzo in un adiacente canale pieno d’acqua, rimaneva incastrato con la gamba sinistra. Sul posto intervenivano i vigili del fuoco che spostavano il mezzo agricolo. L’autoambulanza e l’elisoccorso del 118 trasportavano invece il Cappellini presso l’ospedale Maggiore di Bologna per trauma da schiacciamento. Il medesimo non versa in pericolo di vita.

