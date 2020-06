PRESENTATO IL PROGRAMMA DI: CENTO NOTTI D’ESTATE 2020

Visite: 148





…concerti, cinema e teatro al chiaro di luna…

dal 21 giugno al 23 agosto – In partenza, da domenica 21 giugno p.v.,il ricco programma degli eventi estivi ad ingresso libero che allieterà i mesi più caldi del 2020 “CENTONOTTI D’ESTATE–concerti,cinema e teatro al chiaro di luna”-organizzato a quattro mani da Fondazione Teatro G. Borgatti e Comune di Cento.

Un calendario di spettacoli vasto ed eterogeneo, adatto a tutte le età, che comprenderà concerti, spettacoli teatrali, cinema all’aperto, letture e fiabe per bambini e che si svolgerà nel cuore di location alternative di Cento città e frazioni, trasformati per l’occasione in suggestivi palcoscenici sotto le stelle con il duplice scopo di favorire, in tutta sicurezza, il ritorno alla socialità e di colmare il vuoto culturale di questi ultimi mesi.

I luoghi degli spettacoli, di letture, spettacoli e concerti saranno:

CENTO:

Parco Pandurera -Cortile del Liceo Cevolani -Parco dei Frati della Rocca -Giardino del Gigante

Cortile interno della Rocca: ciclo di proiezione di film facenti parte della rassegna IL NOSTRO CINEMA SOTTO LE STELLE in collaborazione con Cinepark di Cento

RENAZZO:

Parco I Gorghi -Villa Chiarelli – Parco del Malafitto

CORPORENO

Villa Borgatti

XII MORELLI:

Campo sportivo

CASUMARO:

Campo sportivo

Mentre, tutti i mercoledì e venerdì

Esercizi commerciali del centro storico aperti nella prima parte della serata filodiffusione e giochi di luci in collaborazione con ASCOM

tutti gli eventi saranno ad ingresso libero e gestiti nel rispetto delle linee guida per il contenimento del covid-19

obbligo della mascherina in ingresso e in uscita dal luogo di spettacolo

Per gli eventi della Fondazione Teatro G. Borgatti è consigliata la prenotazione esclusivamente via mail o telefonica

martedì e giovedì dalle 10.00 alle 13.00

il giorno dell’evento dalle 16.00 alle 19.00

biglietteria@fondazioneteatroborgatti.it

051.6843295

è necessario compilare l’autodichiarazione scaribabile dal sito www.fondazioneteatroborgatti.it oppure a disposizione nei luoghi degli eventi

Per informazioni e dettagli delle iniziative:

www.fondazioneteatroborgatti.it

www.comune.cento.fe.it

PROGRAMMA COMPLETO

21 giugno 2020 ore 18 – Cortile Rocca

Banda di Cento & Guercino Band

in concerto – direttore Stefano Caleffi

25 giugno 2020 ore 20.45 – Parco “I Gorghi” Renazzo

RACCONTI SOTTO LE STELLE Avventure in salotto

Racconti di Alessio Gallerani

a cura di Associazione Parco i Gorghi Onlus e Circolo Culturale Amici del Museo

28 giugno 2020 ore 17 e 18.15 – Giardino del Gigante

MUSICAFIABA – narrazioni e letture interattive e animate per bambini

a cura degli Amici del Giardino del Gigante

prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente scrivendo a: gliamicidelgigante@gmail.com

29 giugno 2020 ore 21.30 – Parco Pandurera

FREERAGGIO IN CONCERTO

Elisa Marchesani – Voce Andrea Cludi – Chitarre

Alberto Banzi – Basso Pierpaolo Salani – Batteria

30 giugno 2020 ore 21.30 – Parco Pandurera

Queentet – Queen Tribute Band

Cesare Cavalli – Chitarra Max Mugnani – Batteria Daniele Nicodemi – Basso

Pierluigi Almeoni – Pianoforte Marco Bonvicini – Voce

Coro: Simona Bacchilega, Chiara Proni e Maria Elena Tosi

2 luglio 2020 ore 21.30 – Parco Pandurera

Made in Italy – spettacolo musicale

La canzone italiana del ‘900 tra opera, varietà e operetta

a cura dell’Associazione RecicantaBuum

2 luglio 2020 ore 21 – Parco del Malaffitto

e quindi uscimmo a rivedere le stelle

Rassegna letteraria – Il sapore amaro della vendetta

a cura dell’Assessorato ai Servizi Bibliotecari

4 luglio 2020 ore 21.30 – Parco Pandurera

Silent Party – a cura di Silent Party – prenotazione cuffie € 8

via whatsapp al numero 345.8932478 scrivendo Nome Cognome Silent Cento

5 luglio 2020 ore 17 e 18.15 – Giardino del Gigante

MUSICAFIABA – narrazioni e letture interattive e animate per bambini

a cura degli Amici del Giardino del Gigante

prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente scrivendo a: gliamicidelgigante@gmail.com

6 luglio ore 21.30 – Parco Pandurera

le disgrazie di fagiolino

spettacolo di burattini

9 luglio ore 21.30 – Cortile del Liceo Cevolani

zapping – studio finale del laboratorio di teatro condotto

da Marco Cantori per l’Università Aperta di Cento

9 luglio 2020 ore 21 – Parco del Malaffitto

e quindi uscimmo a rivedere le stelle

Rassegna letteraria – I love De Sade

a cura dell’Assessorato ai Servizi Bibliotecari

10 luglio 2020 ore 21.30 – Villa Chiarelli

JAZZ & MORE – tra jazz e musica elettronica

Serenza Zaniboni – Voce Claudio Vignali – Pianoforte Bruno Farinelli – Batteria

13 luglio 2020 ore 21.30 – Villa Borgatti

sulle tracce di monk

Alessio Alberghini – Sax Soprano Valerio Chetta – Pianoforte

Francesco Boni – Contrabbasso Andrea Burani – Batteria Lorenzo Scuda – voce r.

16 luglio 2020 ore 21 – Parco del Malaffitto

e quindi uscimmo a rivedere le stelle

Rassegna letteraria – Janus

a cura dell’Assessorato ai Servizi Bibliotecari

16 luglio 2020 ore 21.30 – Parco Pandurera

i fratelli maraviglia – Fakirismo comico

e premiazione dei partecipanti a “Bambini all’opera”

18 e 19 luglio 2020 ore 9.00/11-00 o 17.00/20.00

Giardino del Gigante

FILAMENTI URBANI – PAESAGGI SONORI

Laboratorio esperenziale Suono-Corpo-Parole a cura di Associazione Raku

info e prenotazioni 331 2131907

19 luglio 2020 ore 21.30 – Cortile Rocca

Carracci – La Rivoluzione Silenziosa

proiezione del film di Giulia Giapponesi, con Marco Riccòmini

Durante la serata verrà presentato il nuovo film della regista, “Guercino, uno su Cento”

20 luglio 2020 ore 21.30 – Cortile Liceo Cevolani

COPPIA APERTA QUASI SPALANCATA

Commedia teatrale di Dario Fo

con Antonio Salines e Francesca Bianco

22 luglio 2020 ore 21.30 – Campo sportivo XII Morelli

limite acque sicure

dal Banco del Mutuo Soccorso e nuove storie di Progressive italiano

con Ambra Bianchi, Antonello Giovannelli, Andrea Chendi, Paolo Bolognesi,

Luca Trabanelli, Francesco Gigante

23 luglio 2020 ore 21.30 – Campo sportivo XII Morelli

emmecolletti in concerto

Marcello – Tastiera Maurizio – Chitarra e banjo Michele – Basso

Marco – Batteria Mattia – Chitarra e voce

24 luglio 2020 ore 21.30 – Cortile Liceo Cevolani

enrichetta dal ciuffo spettacolo per bambini

Narrazione e musica dal vivo dalla celebre fiaba di Charles Perrault

con Marco Cantori e Giacomo Fantoni

Compagnia Teatro Perdavvero – Produzione Accademia Perduta/Romagna Teatri

29 luglio 2020 ore 21.30 – Villa Chiarelli

l.u.m. trio – jazz tradizionale e moderno

Marco Vecchio – Sax Ugo Moroni – Chitarra

Lorenzo Mazzocchetti – Organo Hammond

30 luglio 2020 ore 21.30 – Cortile Liceo Cevolani

la serva padrona

intermezzo buffo di G. B: Pergolesi

con Eva Macaggi soprano, Alberto Bianchi basso e Alessandro Ramin

primo violino Cristina Alberti – maestro concertatore Lorenzo Bizzarri

31 luglio 2020 ore 21.30 – Cortile Liceo Cevolani

caffè iris

Studio sulla favola “ Il castello dei destini incrociati”

a cura dell’Associazione Raku

5 agosto 2020 ore 21.30 – Villa Chiarelli

grande grande grande – omaggio a Mina

The Armonic Quartet

Roberta Righi – Voce Giulia Costa – Violoncello

Carmen Falconi – Pianoforte Pamela Falconi – Flauto

7 agosto 2020 ore 21.30 – Villa Borgatti

musica in libertà

Divertiamoci col tango ,la czarda,il musical e tanta improvvisazione

Gen Llukaci – Violino Denis Biancucci – Pianoforte

9 agosto 2020 ore 21.30 – Piazzale Rocca

Stelle cadenti, musica e poesia

“San Lorenzo, Io lo so perché tanto di stelle per l’aria tranquilla arde e cade”

In collaborazione con l’Associazione Astrofili Centesi Si consiglia di portare un binocolo

11 agosto 2020 ore 21.30 – Parco dei Frati

Canzone…amore mio

Stefania Cento in concerto

12 agosto 2020 ore 21.30 – Parco dei Frati

le sorelle d’italie

Con Stefano Pesci, Matteo Remondi e Alessandro Ramin

13 agosto 2020 ore 21.30 – Parco dei Frati

rimbamband show

Spettacolo comico musicale

con Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Vittorio Bruno, Francesco Pagliarulo e Nicolò Pantaleo

14 agosto 2020 ore 21.30 – Parco dei Frati

cristian e ramin

Spettacolo comico musicale

con Raffaello Tullo, Renato Ciardo, Vittorio Bruno, Francesco Pagliarulo e Nicolò Pantaleo

19 agosto 2020 ore 21.30 – Campo sportivo di Casumaro

omaggio ad aretha franklin

Elena Giardina – Voce Alessio Alberghini – Sax Giacomo Fantoni – Chitarra Valerio Chetta – Pianoforte Francesco Boni – Basso Tommy Ruggero – Batteria

20 agosto 2020 ore 21.30 – Campo sportivo di Casumaro

john strada – fra rovi & rose concerto

anteprima esclusiva del nuovo album di John Strada

22 agosto 2020 ore 21.30 – Cortile Rocca

la traviata

proiezione dell’opera lirica

23 agosto 2020 ore 17 e 18.15 – Giardino del Gigante

MUSICAFIABA – narrazioni e letture interattive e animate per bambini

a cura degli Amici del Giardino del Gigante

prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente scrivendo a: gliamicidelgigante@gmail.com

23 agosto 2020 ore 21.30 – Cortile Rocca

RIGOLETTO

proiezione dell’opera lirica

PROGRAMMA CINEMA SOTTO LE STELLE

ARENA Cinepark –Cortile interno Rocca-

29 giugno

1-3-8-9-10-13-14-15-17-21-22-23-27-28-29 luglio

3-4-5-6-17-18-19-21 agosto

Programma e prenotazioni su www.cinepark.it/cento

