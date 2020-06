“E quindi uscimmo a rivedere le stelle”, rassegna letteraria al Parco Malaffitto

Visite: 45

Inizia giovedì 25 giugno alle ore 21 presso il parco del Malaffitto di Renazzo la rassegna letteraria “E quindi uscimmo a rivedere le stelle”, organizzato dall’Assessorato ai Servizi Bibliotecari del Comune di Cento in collaborazione con la biblioteca di Renazzo. Ad aprire i battenti di questa rassegna estiva Marco Cevolani con il suo “La morte non deve essere fotografata”, un romanzo breve dove è protagonista l’adolescente Mattia Rosetti, che l’autore propone nella nuova collana “Mattia serie oscura” come uno spietato assassino, insomma, un tipo veramente poco raccomandabile. La serata sarà introdotta dalla lettura di uno dei canti della Divina Commedia che funge da trait-d’union a tutta la manifestazione. L’autore sarà intervistato da Roberto Tira e saranno eseguite delle letture dall’opera presentata.

