SITUAZIONE VISITE ALL’OSPEDALE DI CENTO: L’interrogazione di Mattarelli

MARCO MATTARELLI CAPOGRUPPO LIBERTÀ PER CENTO

MARCO MATTARELLI CAPOGRUPPO IN CONSIGLIO COMUNALE CENTO Il.mo sig.ri SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI COMUNALI

OGGETTO : SITUAZIONE REALE OSPEDALE DI CENTO

PREMESSA . in giugno 2020 ho ricevuto diversi solleciti da cittadini in merito al funzionamento dell’ospedale di Cento , alcune lamentele sono state pubblicate anche sulla stampa e riguardano diversi aspetti ritenuti critici : dal day hospital, alla oncologia , alla necessità sempre più frequente di spostamento dei pazienti a Cona.

CONSTATATO . In seguito a verifica ispettiva eseguita di persona e dopo diversi colloqui con gli utenti e con il personale ospedaliero, rilevo che le lamentele relative alle problematiche del ospedale di cento hanno un fondamento , ovvero la ripresa post emergenza coronavirus costringe a soluzioni che appaiono non ben delineate sopratutto dal punto di vista organizzativo.

DATO CHE . L’ospedale di cento è ritenuta una eccellenza , almeno stante le continue dichiarazioni del sindaco e della direzione della AUSL , oggetto di investimenti rilevanti anche della nostra fondazione ultimo dei quali il c.d. Pronto soccorso .

SI CHIEDE.

quanti posti letto in degenza notturna sono ancora disponibili ; Quale è la percentuale media di riempimento del ultimo anno ; Quanti posti letto in day hospital sono disponibili; Quale percentuale media di riempimento del ultimo anno ; Quante viste specialistiche sono state prenotate a cento ed inviate a cona ; Il programma triennale della AUSL in merito al ospedale di Cento .

SI RICHIEDE RISPOSTA SCRITTA E DETTAGLIATA IN FEDE MARCO

MATTARELLI CAPOGRUPPO LIBERTÀ PER CENTO

