DJ Festival a partire dal 24/06 nel centro storico a Cento e negozi aperti fino a tarda serata – con il supporto di Ascom Confcommercio

Buona musica e shopping di qualità: e questo il binomio vincente che avrà inizio dal 24 giugno e proseguirà tutti i mercoledì e tutti i venerdì fino alla settimana di Ferragosto animando il centro storico della città del Guercino. L’iniziativa, promossa dai commercianti è supportata da Ascom Confcommercio in collaborazione con l’Amministrazione comunale e la Pro Loco. a partire dalle ore 18,30 e fino alle 23, diversi Dj set opportunamente dislocati e mimetizzati proporranno stili musicali diversi che verranno trasmessi in filodiffusione nel centro storico accompagnando il passeggio e lo shopping nei negozi che rimarranno per l’occasione aperti fino a tarda serata. “Si tratta di una serie di eventi volti a promuovere in modo semplice quanto efficace il centro storico – spiega Marco Amelio presidente di Ascom Confcommercio dell’Alto Ferrarese – e che mette in risalto due ingredienti importanti: animazione e shopping per ritrovare quella socialità che è l’anima delle nostre città . Un’occasione per ringraziare l’entusiasmo e la professionalità dei nostri operatori del commercio e della ristorazione impegnati in prima fila in questo progetto”.

DJ Festival trova il convinto appoggio del Comune “Dobbiamo riprendere ad uscire – commenta con determinazione il sindaco di Cento, Fabrizio Toselli – e vincere la paura. E’ una bella opportunità di rilancio del nostro centro e crediamo fortemente in questa iniziativa e la sosteniamo anche economicamente d’intesa con Ascom e Pro Loco”. “Con DJ Festival – conclude Daniele Rubino, presidente della Pro Loco che sostiene anch’essa il progetto – si vuole superare la situazione anomala generata dall’emergenza sanitaria e ci siamo inventanti una formula che permette l’intrattenimento gradevole ed in piena sicurezza”.

In occasione di questi appuntamenti saranno presenti alcuni punti di ristorazione allestiti ad hoc a cura dagli stessi ristoratori Ascom: a questo proposito verrà realizzata, promossa dalla stessa Associazione Commercianti, nel pomeriggio di mercoledì (24/06) una riunione organizzativa – alla presenza del sindaco Toselli e del vice Maccaferri – dalle ore 16.30 al palazzo del Governatore (in piazza Guercino, sala Zarri) per definire i dettagli operativi dell’iniziativa enogastronomica.

