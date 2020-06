CENTO: Centauro resta ferito cadendo dalla moto, al Maggiore in eliambulanza, non è in pericolo di vita

Visite: 496

Di Giuliano Monari – Un uomo del ’58 è rimasto ferito dopo una rovinosa caduta dalla sua moto mentre percorreva via Ponte Vecchio in direzione centro, stasera attorno alle 22. Dalle prime testimonianze pare che l’uomo abbia fato tutto da solo e che non siano stati coinvolti altri mezzi. A causa della caduta ha riportato vari traumi ed è stato necessario il suo trasporto all’ospedale Maggiore di Bologna in eliambulanza. Sul posto, oltre ai carabinieri del NORM di Cento per i rilievi di legge, anche un’ambulanza da Cento che ha portato i primi soccorsi al ferito.

