Il Prefetto Campanaro riceve il Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, Generale di Brigata Davide Angrisani

Il Prefetto di Ferrara Michele Campanaro ha ricevuto in mattinata a Palazzo don Giulio d’Este, in visita di cortesia, il Generale di Brigata Davide Angrisani, neo Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna, che nell’occasione era accompagnato dal Comandante provinciale Colonnello Gabriele Stifanelli.

L’incontro ha rappresentato l’occasione per una reciproca conoscenza in un clima di cordialità e collaborazione ed ha consentito di intrattenersi sui principali temi concernenti la sicurezza pubblica in provincia, attualizzati rispetto alla emergenza Covid-19 ed agli specifici servizi di controllo nel periodo estivo, in particolare sulla fascia costiera.

Il Generale Angrisani, che nella sua carriera ha condotto delicate indagini e ricoperto numerosi incarichi di prestigio, ha assunto il Comando Legione Carabinieri Emilia-Romagna il 12 giugno scorso, proveniente da Roma, quale Capo di Stato Maggiore del Comando Interregionale CC “Podgora”.

“Formulo al Generale Angrisani un caloroso benvenuto nella nostra regione ed i migliori auguri di buon lavoro, con la certezza che, grazie alla proficua e consolidata collaborazione tra Istituzioni, saprà ulteriormente rafforzare l’impegno e la disponibilità dell’Arma dei Carabinieri a tutela della collettività, confermando nei cittadini percezione di sicurezza e presenza dello Stato” ha dichiarato a fine incontro il Prefetto Campanaro.

