CENTO: NUOVA ORDINANZA, AMPLIATA LA ZTL

NUOVA ORDINANZA #Chiusura delle vie del centro storico dalle ore 20.00 alle 24.00 di ogni #mercoledì e #venerdì dal 26/06/2020 al 14/08/2020 al traffico veicolare per apertura #serale dei negoziDa stasera sarà in vigore l’ordinanza n. 122/2020 che prevede:1. Ogni #Mercoledi e #Venerdì dal 26/06/2020 al 14 Agosto 2020 dalle ore 20,00 alle ore 24,00 • UN #DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE A TUTTI I VEICOLI in Corso #Guercino, da Via Galletti a Viale Bonzagni, ed in Via Provenzali e via Matteotti da via Baruffaldi a via Provenzali;• UN #DIVIETO DI CIRCOLAZIONE STRADALE A TUTTI I VEICOLI in via #Cremonino, nel tratto compreso tra via Campagnoli e via Provenzali;• Al fine di consentire l’accesso a via MalagodI UN #SENSOUNICO DI MARCIA in via #VittorioVeneto con direzione da via Falzoni Gallerani a via Malagodi, e conseguente segnale di SENSO VIETATO all’intersezione tra via Cremonino/via Provenzali/via Malagodi per i veicoli che intendono accedere a via Vittorio Veneto;• UN #SENSOVIETATO all’intersezione di via Donati con via Cremonino, con OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA per tutti i veicoli che percorrono via Donati giunti all’intersezione con via Cremonino • UN #OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA per tutti i veicoli che percorrono via Campagnoli giunti all’intersezione con via Cremonino;• UN #OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA per tutti i veicoli che percorrono via Provenzali giunti all’intersezione con via Cremonino• UN #OBBLIGO DI SVOLTA A DESTRA per tutti i veicoli che percorrono via Vittorio Veneto giunti all’intersezione con via Malagodi, a seguito della suddetta inversione del senso di marcia della via Vittorio Veneto.Ricordiamo inoltre che la #ZTL di Corso Guercino, Via Provenzali e via Campagnoli vige ogni il Venerdi dalle 18.00 alle 24.00 in forza dell’ordinanza nr 87/2020; a questo si aggiunge, sempre il venerdì, dalle ore 20.00 alle ore 24.00 è istituito un DIVIETO DI #CIRCOLAZIONE in Corso Guercino da via #Galletti a via #Accarisio;

