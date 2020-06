PALATA PEPOLI: Esce di strada, camionista ferito elitrasportato dal 118

Visite: 225

Di Giuliano Monari – E’ stato trasportato all’ospedale con l’elicottero del 118 l’autotrasportatore che oggi pomeriggio, mentre era a bordo del suo autocarro, è uscito di strada in località Palata Pepoli, precisamente in via Provanone. L’uomo, stava percorrendo via Provanone in direzione Crevalcore quando, attorno alle 16 di oggi pomeriggio, è sbandato paurosamente verso sinistra invadendo la corsia di marcia opposta ed è finito nel fossato a lato della carreggiata. Sono in corso gli accertamenti sulle cause del sinistro da parte degli agenti della polizia locale Terre d’Acqua intervenuti sul luogo. Sul posto si sono recati anche i pompieri del distaccamento di Cento che hanno provveduto ad estrarre il camionista dal veicolo per consegnarlo nelle mani dei sanitari. All’origine dell’uscita di strada, probabilmente, un malore o un colpo di sonno. Ma sull’esatta causa si esprimeranno gli agenti intervenuti. L’uomo, dopo essere stato stabilizzato a bordo di un’ambulanza, è stato trasferito in ospedale con l’elisoccorso. Il traffico è rimasto bloccato per circa un’ora.

