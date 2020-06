ECONOMIA: Brutta sorpresa per gli italiani, scatta la nuova imposta di bollo sui conti correnti

Visite: 28

Scatta a fine giugno il prelievo dell’imposta di bollo per 50 milioni di correntisti italiani. Come riporta Il Tempo.it nonostante l’emergenza coronavirus che ha portato il governo a spostare alcune scadenze fiscali la tassa applicata a tutti i conti correnti, anche esteri, non slitta. Il balzello ammonta a 34,20 euro per le persone fisiche e a 100 euro per gli altri soggetti giuridici ma le condizioni del proprio conto corrente potranno consentire una rateizzazione.

Inoltre c’è chi è esentato: non dovrà pagare chi è intestatario di un conto bancario che abbia un limite di giacenza media inferiore ai 5.000 euro. Esentate anche le carte prepagate, anche se dotate di Iban bancario, così come i conti correnti Paypal che non rientrano nella categoria “conti correnti bancari” e i correntisti con Isee inferiore a 7.500 euro.

