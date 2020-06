FERRARA: bimbo di 4 anni vaga solitario in viale Po, l’allerta e la presa in carico da parte dei carabinieri

Visite: 46

Intorno alle 10 di questa mattina una signora chiamava sul 112 riferendo che un bambino in pigiama si stava aggirando da solo su viale po. Quando i militari sono arrivati sul posto hanno trovato il bimbo, italiano ma di origine centroafricana, di 4 anni, in pigiama, che era nel frattempo stato avvicinato da un uomo che lo stava tranquillizzando. Il bimbo era stato dato dalla mamma ad una amica prima di recarsi al lavoro dove era stata chiamata d’urgenza. La donna che lo aveva preso in cura, con altri figli da accudire, nel frattempo lo aveva perso di vista. Il bimbo è stato quindi riconsegnato alla mamma sereno e tranquillo. Sono in valutazione elementi per verificare eventuali responsabilità

