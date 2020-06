FERRARA: Associazione Nazionale Carabinieri-Protezione Civile: attività di assistenza alle famiglie più deboli del Comune

Visite: 145

Questa mattina l’Associazione Nazionale Carabinieri-Protezione Civile di Ferrara ha dato inizio ad un’attività di assistenza alle famiglie più deboli del Comune di Ferrara. L’attività è stata promossa dagli ex studenti, negli anni ’60/’70, Goliardi di Ferrara dell’Università di Ferrara, con la raccolta di € 12.000 donati, poi, alle fasce più deboli in buoni spesa. L’Università di Ferrara ha contribuito con il suo patrocinio. Oltre ai buoni spesa sono stati donati anche dei viveri di prima necessità offerti dal Banco Alimentare. Alla consegna del materiale raccolto ha partecipato anche il personale della Stazioni Carabinieri di Baura, che ha contribuito ad evidenziare le persone più deboli e meno fortunate che stanno subendo le conseguenze del Covid-19.

