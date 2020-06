NOTTI D’ESTATE A CENTO: I Freeraggio aprono la rassegna del Borgatti

Visite: 43

Di Giuliano Monari – Blues, rock e tanto feeling nella serata inaugurale delle Cento Notti d’Estate a Cento, la rassegna estiva promossa dalla Fondazione Teatro Borgatti. Brezza notturna, mezzaluna e le note suadenti della band Freeraggio hanno siglato il successo della rassegna di spettacoli all’aperto del Borgatti. Se il buongiorno si veda dal mattino, in questo caso dalla serata, il successo è assicurato. La voce calda e potente di Elisa Marchesani ha coinvolto il pubblico in un percorso musicale tra revival del Gruppo e nuovi pezzi. Buona la prima, si direbbe.

