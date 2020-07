CAMBIO AL VERTICE DELLA FONDAZIONE CARICENTO: Raffaella Cavicchi è la neo Presidente

Visite: 148

Si è concluso lunedì in tarda serata, il Consiglio di Indirizzo della fondazione Cassa di Risparmio di Cento, che aveva all’ordine del giorno l’approvazione del Bilancio d’Esercizio 2019 e la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione. Approvato il Bilancio, dopo avere ottenuto il parere positivo, non vincolante, da parte dell’Assemblea dei Soci che si era svolta venerdì 26 u.s. a distanza, in conference telematica.

E’ stata la stessa Presidente uscente Cristiana Fantozzi, a presiedere il Consiglio di Indirizzo e presentare i candidati dell’unica lista che era stata depositata. Il voto, segreto, ha dato come risultato la nomina di Raffaella Cavicchi, attuale Vice Presidente del Consiglio di Indirizzo, come nuovo Presidente della Fondazione che rimarrà in carica per il prossimo quadriennio 2020-2024. Ad affiancare la Presidente nella composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione saranno i neo Consiglieri eletti: Federico Carlini (avvocato di Ferrara), Elisa Cavicchi (commercialista centese); Carlo Negrini (imprenditore centese), Domenico Regazzi (già professore all’Università di Bologna di Castello d’Argile).

“Sono molto onorata di avere avuto la possibilità di guidare la Fondazione in questi cinque anni insieme a colleghi di grande valore. Le cose fatte sono state davvero tante e siamo molto contenti di passare la guida della Fondazione a Raffaella Cavicchi ed ai nuovi Consiglieri e con grande responsabilità siamo a disposizione” è il commento della Presidente Fantozzi.

Il prossimo 2 luglio si svolgeranno prima il CdA nella composizione uscente, e successivamente si riunirà il nuovo Consiglio di Amministrazione.

“Ringrazio quanti mi hanno indicato come Presidente della Fondazione, un grande onore e allo stesso tempo un onere quello di ricoprire questa carica. Mi complimento con la presidente Fantozzi e tutto il Consiglio uscente per il grande lavoro svolto fin qui, ora cercheremo di proseguire certi della loro presenza per lavorare nel segno della continuità” conclude la neo Presidente Raffaella Cavicchi.

In foto: Raffaella Cavicchi e Cristiana Fantozzi.

