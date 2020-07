CENA A POIS A PIEVE DI CENTO: Presentata la rassegna estiva

Visite: 48





Al via a Pieve di Cento la nuova rassegna di eventi estivi: da luglio ad ottobre oltre 60 appuntamenti tra arte, cultura, spettacolo, sport e gastronomia.

E’ partita martedì 30 giugno, con la scenografica Cena a Pois, il calendario di eventi che celebra la prima estate di Pieve Bandiera Arancione del Touring club: più di 60 eventi, tutti gratuiti, che da luglio proseguiranno fino ad ottobre e spazieranno dalla musica all’arte, dalla cultura allo sport e dalla gastronomia ai mercati.

Promossa dal Comune e dall’Unione Reno Galliera la rassegna si articolerà attraverso una ricca proposta di spettacoli e iniziative destinati ad allietare grandi, piccoli e famiglie.

Quattro mesi di eventi che vedranno alternarsi spettacoli, arte, cinema, concerti, eventi gastronomici, iniziative sportive, mercati, sagre e tanto altro ancora per un cartellone che quest’anno ha deciso di puntare sulla qualità dei suoi appuntamenti ma con una grande attenzione alla sicurezza sanitaria: le parole d’ordine della nostra programmazione sarà infatti “Divertiamoci in sicurezza: mantieni il distanziamento e porta la mascherina”!

Si rinnova anche quest’anno il grande coinvolgimento di soggetti presenti sul territorio; tra le realtà che ci affiancheranno ricordiamo: il Comitato Operatori Economici, l’Associazione turistica Pro Loco, il FAI, il Cinema Don Zucchini, la Scuola di Artigianato Artistico, il Circolo Pievese di Musica Moderna, Auser e il Museo Magi ‘900.

La prima e più importante novità di quest’anno saranno i P- days, una rassegna di tre giorni che dal 10 al 12 luglio vedrà Pieve animarsi di spettacoli e iniziative no stop: nelle strade si potranno ammirare musicisti, pittori, liutai e sarte all’opera, i musei verranno contaminati da danze e musiche, i bambini verranno coinvolti in laboratori artistici, l’antico archivio notarile svelerà i suoi segreti, la Chiesa Collegiata di Santa Maria Maggiore e la Chiesa della Santissima Trinità mostreranno i loro capolavori artistici e ogni sera la piazza sarà allietata da un evento; in particolare venerdì 10 si terrà la presentazione del libro di Marilù Oliva “L’odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre”, sabato 11 si esibirà in concerto il gruppo Untrio e domenica12 sarà la volta dei Freeraggio.

Altra grande novità dell’estate 2020 è l’esordio a Pieve del Cinema del Don Zecchini che con la rassegna “La Rocca del Cinema – Il Don Zucchini Sotto le Stelle di Pieve” porterà gratuitamente nel Cortile della Rocca cinque pellicole imperdibili (Parasite, Jojo Rabbit, 1917, Judy e La famosa invasione degli orsi in Sicilia). Sempre a proposito di film, tornerà in piazza Andrea Costa la rassegna B’Est Movie, che quest’anno presenterà al pubblico i film Chicago e Into the Wild e il cartone animato La mia vita da zucchina.

Torna anche Borghi e Frazioni in Musica, una rassegna musicale estiva intercomunale, promossa dell’Unione Reno Galliera e da alcuni tra i Comuni della Pianura. A Pieve di Cento verrà ospitato, martedì 18 agosto alle 21.00 in piazza Costa, il concerto dei Lovesick Duo.

Martedì 2 settembre sarà presentato alla cittadinanza il progetto della nuova Biblioteca-Pinacoteca: alla presenza dell’Assessore Regionale alla Cultura Mauro Felicori, Graziano Campanini, curatore dell’allestimento, racconterà come si è sviluppato e ha preso forma il progetto espositivo che andrà a valorizzare l’immenso patrimonio artistico di Pieve.

Tra i tantissimi altri eventi della rassegna ricordiamo anche: domenica 19 luglio Zaccheo Pirani con la sua lezione spettacolo “Change! L’affascinante storia della Psicologia”, giovedi 30 giugno Beatrice Masella presenterà il suo libro “Davanti a quel muro” in ricordo delle vittime della strage del 2 Agosto, dal 3 al 6 settembre si terrà la storica Fiera di Pieve e Festa dei Giovani e i weekend del 17-18 e 24-25 ottobre si terranno le Giornate d’autunno FAI con cui si chiuderà la nostra programmazione estiva.

Tantissimo spazio come sempre alla gastronomia: a cura di Pro Loco si terranno ben due iniziative, dal 3 al 5 luglio la Sagra del Maccherone al pettine, e i due week end del 12-13 e 19-20 settembre la Sagra dei Sapori d’autunno, entrambe al Parco Venturi. Da venerdi 2 a domenica 4 ottobre sarà invece la volta dello street food con l’evento “Back street food & all you can grill” che animerà tutta la piazza e il centro storico.

Luca Borsari, sindaco di Pieve di Cento, ha dichiarato: “Solo pochi giorni fa non sapevamo ancora se e come potevano essere organizzati eventi e aperti musei, non appena abbiamo saputo le regole e le linee guida, con un grandissimo lavoro di squadra, abbiamo voluto proporre una programmazione di eventi che fosse all’altezza del nostro bellissimo paese, un calendario che offrisse ai pievesi e ai suoi visitatori tante opportunità per godere, in sicurezza, delle serate estive e ammirare le eccellenze custodite nel nostro paese. Questo è un anno davvero speciale e non potevamo non esserci: la nostra prima estate come Bandiera arancione ha coinciso con l’estate del Covid, ma nonostante questo, e forse proprio per questo, abbiamo triplicato gli sforzi per raggiungere l’obiettivo di far vivere alla nostra comunità e ai nostri turisti un’estate durante cui esser felici di dire che “sta sera sono qui” a Pieve di Cento.”

