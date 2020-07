LA NEONATA PRO LOCO DEL GAMBERO: “Aperti a tutti per rilanciare il territorio”

Visite: 34

La neonata Pro Loco del Gambero di Cento sta muovendo i primi passi e dopo la collaborazione per l’organizzazione della rassegna letteraria estiva “E quindi uscimmo a rivedere le stelle” in programma i prossimi giovedì al parco del Malaffitto di Renazzo, il Presidente Angelo Rausa ha avuto modo di interloquire telefonicamente con l’omologo della Pro Loco di Renazzo Andrea Silvestri e ha avuto un incontro con il Presidente della Pro Loco di XII Morelli, e Manuel Govoni.

“Ho voluto parlare con i presidenti delle Pro Loco delle due frazioni di Cento – spiega Rausa – per ribadire la massima disponibilità a collaborare. Ho intenzione di parlare, appena sarà possibile, anche con Daniele Rubino (presidente della Pro Loco di Cento, ndr) proprio per sottolineare e poter prospettare rapporti di collaborazione. Io e gli altri consigliere – tiene a precisare – siamo per la collaborazione e la sinergia con le altre realtà, associazionistiche e non, del territorio, che può portare solo benefici per la nostra comunità. Il nostro principale obbiettivo – conclude – è quello di dare nuova vita e linfa al Palio di Cento e contestualmente alla Pasqua Rosata, storiche e importanti manifestazioni per Cento”

