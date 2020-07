Parco del Malaffitto: “E quindi uscimmo a rivedere le stelle”, prosegue la rassegna estiva

Visite: 10

Si è svolta ieri sera al Parco del Malaffitto in località Renazzo il secondo appuntamento della rassegna letteraria estiva “E quindi uscimmo a rivedere le stelle”, promossa dall’Assessorato ai Servizi Bibliotecari in collaborazione con la Biblioteca di Renazzo. Ospite di Marco Cevolani, Saverio Gamberini che ha presentato la sua ultima opera “Il sapore amaro della vendetta”.Ad introdurre la serata, come consuetudine visto che la rassegna è dedicata all’Inferno di Dante Aligheri, la lettura del canto che affronta l’argomento trattato del libro: si è parlato di omicidi – e non poteva essere altrimenti trattandosi di un giallo – e quindi è stato proiettato un filmato trattata dalla popolare trasmissione “Gassman legge Dante”, un modo per omaggiare anche il grande attore italiano nel ventennale della sua scomparsa.Le letture di alcuni passi dell’opera del prolifico autore bolognese sono state eseguite da Roberto Tira della Biblioteca di Renazzo. Al termine, un piccolo momento conviviale offerto dall’associazione Mattia e i Suoi Amici e dalla Pro Loco del Gambero di Cento.

