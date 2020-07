CENTO: IL QUESTORE SOSPENDE LA LICENZA E ORDINA LA CHIUSURA PER 10 GIORNI AL ‘BAR GRAN TORINO’ DI VIA UGO BASSI

Visite: 669





Il Questore di Ferrara Capocasa in data odierna ha disposto la chiusura e sospensione della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande dell’esercizio commerciale denominato “ Bar Gran Torino” con sede in Cento (FE) Via Ugo Bassi, 40/A, per motivi di ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, anche con la finalità di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale.

Il provvedimento, che prevede la chiusura del locale per 10 (dieci giorni) ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, è stato notificato al titolare dell’esercizio commerciale nel corso della mattinata dai Carabinieri della Stazione di Cento (FE).

Tale provvedimento è conseguenza della proposta avanzata al Questore dalla Stazione Carabinieri, i cui militari, in più circostanze hanno riscontrato la presenza di numerosi pregiudicati tra gli avventori del locale con precedenti di polizia per reati di rissa, ricettazione detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, porto abusivo di armi, false attestazioni a P.U., furto, rapina, alcuni colpiti da misure di prevenzione come l’avviso orale o il divieto di ritorno.

L’articolo 100 del TULPS stabilisce che il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata.

Si tratta di un potere discrezionale oggettivo che valuta non solo la pericolosità effettivamente riscontrata, bensì anche elementi solo potenzialmente idonei a far concludere la pericolosità per la collettività, per l’ordine pubblico ed il buon costume assumendo, quindi, una funzione preventiva finalizzata ad evitare situazioni di pericolo. Pertanto, non è necessario che i disordini si siano effettivamente verificati, basta una situazione di pericolo potenziale ed oggettivo per legittimare l’adozione di simili provvedimenti, sempre suffragati da specifica attività di polizia giudiziaria

