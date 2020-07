PIEVE DI CENTO: Parco di Porta Cento, terminati i lavori, il 12 luglio l’inaugurazione

Visite: 87

Ieri sono stati completati i lavori di restauro del pilastrino dedicato alla Madonna collocato nel Parco di Porta Cento.I lavori sono il frutto della generosità di Marco e Sabina di Al Barachein che hanno donato il materiale e di Michele Preziosi e Andrea Cremonini che hanno gratuitamente eseguito i lavori. A loro va il Grazie dell’amministrazione comunale e di tutti i pievesi!

Adesso è veramente tutto pronto per l’inaugurazione della nuova veste del Parco di Porta Cento, che si terrà il 12 luglio alle 18.00, nell’ambito dei P-days.

Possiamo dire sempre di più che questo Parco lo abbiamo riqualificato tutti insieme: cittadini, associazioni, commercianti e Comune! Anche per questo lo sentiremo sempre più “nostro”, sempre più un bene pubblico, un patrimonio di tutti i pievesi.

