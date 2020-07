POGGIO RENATICO: Crolla un sottotetto, due feriti

Visite: 367

Alle ore 15.15 di oggi a poggio renatico in via verdi si è verificato il crollo di un sottotetto nel quale sono rimasti coinvolti due cittadini pakistani, regolari, di 25 e 23 anni. I due, ora in prognosi riservata ma non in pericolo di vita a Cona, erano saliti nel sottotetto per controllarne la stabilità dopo le recenti piogge. Il sottotetto, che è in comune con altri appartamenti, ha ceduto essendo già molto fragile di suo a prescindere dalle piogge, ed i due sono caduti nella casa di un signore che è incolume!

