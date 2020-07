RICOSTRUZIONE , REVOCA E RIGETTO DI CONTRIBUTI, l’Interrogazione di Marco Mattarelli

Visite: 93

MARCO MATTARELLI CAPOGRUPPO IN CONSIGLIO COMUNALE CENTO Il.mo sig.ri SINDACO ASSESSORI CONSIGLIERI COMUNALI



OGGETTO : RICOSTRUZIONE , REVOCA E RIGETTO DI CONTRIBUTI .

PREMESSA . il sottoscritto capogruppo riveste la carica di presidente del CVR ( comitato verifica ricostruzione) , associazione regolarmente costituita con atto pubblico e numero di partita IVA 90014990387.

DATO CHE. il CVR ( comitato verifica ricostruzione) sopra richiamato ha presentato decine di esposti in procura della repubblica a firma oltre che mia anche di altri componenti del comitato stesso relativi a diversi casi insistenti su territorio del comune di cento.

APPRESO. Dalla stampa e da fonti giudiziarie che diversi procedimenti di indagine hanno portato fra l’altro alla richiesta di restituzione dei contributi erogati a soggetti cui non ne avevano diritto , oltre che a diversi procedimenti penali in corso .

SI CHIEDE.

quante ordinanze di restituzione di contributi post ricostruzione ha effettuato il comune; Per quali importi ; Quanti rigetti di contributi post ricostruzione ha effettuato il comune; Per quali importi . Quante domande di contributi MUDE Sono tutt’oggi in esame e per quali importi .

SI RICHIEDE RISPOSTA SCRITTA E DETTAGLIATA IN FEDE

MARCO MATTARELLI CAPOGRUPPO LIBERTÀ PER CENTO

