PORTOMAGGIORE: arrestato un 45enne portuense in flagranza del reato di detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri del N.O.R.M. di Portomaggiore hanno arrestato un 45enne portuense T.M. in flagranza del reato di detenzione di stupefacenti finalizzata allo spaccio.

Nell’ambito di servizi predisposti dalla Compagnia omonima finalizzati al contrasto del fenomeno del minuto spaccio di stupefacenti nelle aree urbane sensibili, i militari operanti hanno sorpreso il suddetto, incensurato, passeggiare in una zona ove, anche in passato, erano stati notati alcuni soggetti abituali consumatori di sostanze stupefacenti.

L’intuizione dei militari ha consentito infatti di rivenire nella disponibilità dello stesso gr. 2,3 di cocaina, già suddivisa in dosi, e denaro contante di piccolo taglio. La successiva perquisizione presso l’abitazione dell’uomo ha consentito di ritrovare anche un bilancino di precisione.

Tutto il materiale è stato sequestrato mentre l’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato rimesso in libertà come disposto dal P.M. di turno.

