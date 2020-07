FERRARA: I Carabinieri del Stazione di Porotto (FE), con la collaborazione dei colleghi della Stazione di Napoli Borgo Loreto (NA) hanno arrestato tre pregiudicati

Visite: 155





Nella mattinata odierna, i Carabinieri del Stazione di Porotto (FE), con la collaborazione dei colleghi della Stazione di Napoli Borgo Loreto (NA), al termine di complessa attività investigativa hanno arrestato tre pregiudicati, in esecuzione del provvedimento di applicazione di “misura cautelare degli arresti domiciliari” emesso dal G.I.P. del Tribunale di Ferrara. I destinatari del provvedimento, la 24enne M. M., il 31enne T. S. ed il 26enne R. F., pregiudicati di origine partenopea ma residenti a Ferrara, sono stati ritenuti autori in concorso dei reati di indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento e sostituzione di persona, commessi nel 2019. Gli stessi, con artifizi e raggiri dopo aver bloccato la carta di credito intestata all’ignaro titolare (un imprenditore della città) impiegando un falso documento, si facevano consegnare tramite corriere una nuova carta che utilizzavano indebitamente per effettuare un prelievo di denaro contante per complessivi 1.830 dollari (pari a circa 2.000,00 euro comprensive le spese) presso l’aeroporto di Bologna e per l’acquisto prodotti elettronici (smartphone e consolle videogiochi) e vari monili in oro per un danno complessivo di 6.895,49 euro.

Gli arrestati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni, ad eccezione del T- S. già detenuto in carcere per altra causa. Lo stesso, pluripregiudicato per reati della stessa indole, era stato, infatti, già arrestato in flagranza di reato di truffa aggravata dallo stesso Comando Arma in data 29 maggio 2019 quando, in nella circostanza, aveva simulato la compravendita di un’automobile incassando fraudolentemente la somma di 18.500,00 euro.

