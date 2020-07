CENTO: Arrestate due nomadi per tentato furto in abitazione

Visite: 485





Nel tardo pomeriggio di ieri, in Bondeno, i Carabinieri della locale Stazione unitamente ai colleghi del N.O.R.M. della Compagnia di Cento hanno arrestato nella flagranza del reato di tentato furto in abitazione in concorso due donne nomadi residenti a Ferrara, S.S. e L.M. rispettivamente di 36 e 54 anni, entrambe pregiudicate per reati della stessa indole.

Le stesse introdottesi all’interno di un’abitazione, sita in aperta compagna, sono state sorprese dal rientro del proprietario di casa mentre rovistavano all’interno di una credenza alla ricerca di denaro e monili. La chiamata immediata al 112 ha consentito di inviare sul posto due pattuglie dei Carabinieri che hanno bloccato le donne prima che si allontanassero.

Dopo le formalità di rito le stesse sono state poste in libertà come disposto dal P.M. di turno.

