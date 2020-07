Visite: 59

Sabato 18 luglio 2020 alle ore 21, presso la Lumacarena di via Garigliano a Casumaro, si terranno le premiazioni dei vincitori del Premio di narrativa “S. Lorenzo”, giunto quest’anno alla sua XII edizione,e la presentazione del libro La LUMACA, elogio della lentezza-storie controcorrente , tema proposto quest’anno.

Il concorso è realizzato dalla Biblioteca Ileana Ardizzoni, in collaborazione con l’Associazione Turistica Casumarese e l’ Osteria della Lumaca, con il patrocinio del Comune di Cento e il sostegno di diverse associazioni e sponsor.

Anche quest’anno, le premiazioni si terranno nel corso di una serata-spettacolo che prevede letture interpretate dagli attori Maurizia Cristofori e Alessandro Ramin, presentati da Annarosa Ansaloni e accompagnati da un commento musicale del Maestro Denis Biancucci alla tastiera.

A tutti gli intervenuti verrà consegnata una copia omaggio del libro, che racchiude i primi 10 racconti classificati, scelti da una giuria di lettori.

La manifestazione, a ingresso libero, si terrà nel nuovo spazio all’aperto vicino alla Sala Polivalente “Don Alfredo Pizzi”, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale.

