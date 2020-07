CARICENTO: RILEVATO UN NUOVO MOVIMENTO ANOMALO SULLE AZIONI DELLA BANCA

Visite: 134





I vertici della Cassa intervengono sull’ultima quotazione dell’azione Caricento sul mercato Hi-Mtf

Di seguito a quanto già comunicato alla stampa il 6 febbraio 2020, Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Cento ha monitorato attentamente le negoziazioni sulle proprie azioni ed ha rilevato un ulteriore movimento anomalo sul prezzo delle stesse nella giornata del 10 luglio. Nello specifico una negoziazione di sole 114 azioni a fronte di 14.949.935 azioni complessive ha determinato un prezzo di chiusura sul mercato Hi-Mtf a 0,10€, frazione infinitesimale del capitale che pertanto non può costituire un parametro applicabile nell’ambito di una metodologia corretta di identificazione del valore della banca.

La Cassa come anticipato notificherà alle autorità competenti anche questo movimento anomalo e garantirà un costante monitoraggio del titolo azionario sul mercato Hi-Mtf a tutela di tutti gli stakeholders.

Per quanto riguarda il piano industriale 2020/2022, recentemente approvato, si precisa che sono in corso di attuazione nei tempi previsti le prime iniziative, essendosi tra l’altro concluso in via ordinaria l’iter ispettivo da parte di Banca d’Italia con la consegna del relativo verbale.

