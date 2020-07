LETTERA AL DIRETTORE: “grande rammarico nel leggere la proposta dei vertici della Lega Provinciale e della Lega Giovani di sostenere Toselli”

Visite: 149

Buonasera Direttore. Mi chiamo Elena Tassinari e sono una assidua lettrice del suo giornale. Ho molto apprezzato la lettera pubblicata ieri dal titolo “Cosa stà succedendo in città?”. Mi sono ritrovata nel percorso descritto nella lettera. Anche io ho conosciuto Elisabetta Giberti ed ho seguito il suo percorso politico degli ultimi anni e l’ho stimolata a proseguire nella sua attività di Consigliere Comunale. E’ una ragazza onesta, sincera, preparata ed attenta a tutte le problematiche di Cento e non solo (vedi acquisto di un apparecchio per la sala parto della Clinica Ostetrica di Ferrara). Ho provato un grande rammarico nel leggere la proposta dei vertici della Lega Provinciale e della Lega Giovani di sostenere, alle prossime elezioni comunali, l’attuale sindaco Toselli, quando la Giunta attuale in carica ed il Sindaco non si sono assolutamente spesi per i problemi che si sono presentati durante il loro mandato (vedi alcuni : 3′ Ponte sul fiume Reno ,Cassa di Risparmio, Partecipanza Agraria di Cento e viabilità…etc.etc.).Vorrei dire a questi Signori che i cittadini hanno diritto a scegliere il futuro sindaco fra le persone che si sono prodigate per le varie problematiche centesi. Il voto nelle elezioni comunali spesso viene dato a persone che si sono impegnate per risolvere le questioni legate al territorio e non ai “dictat” del partito.

Voglio anche ringraziare il consigliere Petazzoni per il suo impegno per la sanita’ centese. Grazie



Elena Tassinari

