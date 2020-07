Visite: 14

Giovedì 16 luglio ore 21 al parco del Malaffitto va in scena l’ultimo appuntamento della rassegna letteraria “E quindi uscimmo a rivedere le stelle” con la presentazione del libro “Janus” di Roberto Tira al suo esordio nella letteratura “gialla”.”Il nostro intento – spiegano i volontari della Biblioteca di Renazzo – era quello di legare la letteratura di genere alla Divina Commedia, anche per celebrare il ventennale della scomparsa di Gassman, chi non si ricorda la sua celebre trasmissione Rai?”L’ultimo libro della rassegna letteraria è un giallo dai toni classici ambientati nella misteriosa Torino dei giorni nostri. Protagonista il Capitano di Polizia Achille Dalmasso, impegnato a risolvere alcuni delitti senza un apparente legame.Al temine, come di consueto momento conviviale offerto dalla Pro Loco del Gambero di Cento

