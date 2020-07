Ripresa prenotazioni per prestazioni di diagnostica radiologica su tutto il territorio provinciale

Visite: 78





Si informa che l’Azienda USL di Ferrara ha riaperto le prenotazioni ordinarie, con ogni grado di priorità di accesso, di tutta la diagnostica radiologica su tutte le sedi della provincia di Ferrara.

In particolare anche presso la Casa della salute di Bondeno è possibile la prenotazione di prestazioni di radiologia standard e di ecografie – nuova disponibilità per Bondeno – con un incremento di circa 16 prestazioni settimanali rispetto all’epoca pre-covid.

I cittadini possono prenotare attraverso:

– CUPWEB, CUP Telefonico,

– Farmacie provinciali ,

– Medicine di Gruppo abilitate.

Si ricorda che NON è possibile l’accesso diretto ai CUP per motivi di sicurezza come da disposizioni regionali.

Grazie per aver letto questo articolo…

Dal 23 gennaio 1996 areacentese offre una informazione indipendente ai suoi lettori.. Ora la crisi che deriva dalla pandemia Coronavirus coinvolge di rimando anche noi.

Il lavoro che svolgiamo ha un costo economico non indifferente e la pubblicità dei privati, in questo periodo, non è più sufficiente.

Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge e, speriamo, ci apprezza di darci un piccolo contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di persone che ci leggono ogni giorno, e che ringraziamo, può diventare fondamentale.

Clicca su questo link

per effettuare una donazione, grazie! https://www.gofundme.com/f/sostieni-areacentese-giornale-online-di-cento